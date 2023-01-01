روبية هندية إلى كيب لاوي

تحويل INR إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
2406390 lak

1.00000 INR = 240.63900 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433481.654370.957118.2119
1GBP1.1582111.2313102.1061.660281.916121.1085221.0933
1USD0.940650.81215182.9251.34841.556180.900317.1309
1INR0.01134330.009793790.012059110.01626050.01876610.01085680.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / كيب لاوسي
1 INR240.63900 LAK
5 INR1203.19500 LAK
10 INR2406.39000 LAK
20 INR4812.78000 LAK
50 INR12031.95000 LAK
100 INR24063.90000 LAK
250 INR60159.75000 LAK
500 INR120319.50000 LAK
1000 INR240639.00000 LAK
2000 INR481278.00000 LAK
5000 INR1203195.00000 LAK
10000 INR2406390.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الروبية الهندية
1 LAK0.00416 INR
5 LAK0.02078 INR
10 LAK0.04156 INR
20 LAK0.08311 INR
50 LAK0.20778 INR
100 LAK0.41556 INR
250 LAK1.03890 INR
500 LAK2.07780 INR
1000 LAK4.15560 INR
2000 LAK8.31120 INR
5000 LAK20.77800 INR
10000 LAK41.55600 INR