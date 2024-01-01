تحويل INR إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

50 روبية هندية إلى كيب لاوي

50 inr
13,150 lak

₹1.000 INR = ₭263.0 LAK

Mid-market exchange rate at 06:02
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.506279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6830.5781.1204.010.989
1 EUR1.071.46513.9290.8461.611298.8171.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0490.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / كيب لاوسي
1 INR٢٦٣٫٠٠٠٠٠ LAK
5 INR١٬٣١٥٫٠٠٠٠٠ LAK
10 INR٢٬٦٣٠٫٠٠٠٠٠ LAK
20 INR٥٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ LAK
50 INR١٣٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ LAK
100 INR٢٦٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
250 INR٦٥٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ LAK
300 INR٧٨٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
500 INR١٣١٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
600 INR١٥٧٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
1000 INR٢٦٣٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
2000 INR٥٢٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
5000 INR١٬٣١٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
10000 INR٢٬٦٣٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
25000 INR٦٬٥٧٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
50000 INR١٣٬١٥٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
100000 INR٢٦٬٣٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
1000000 INR٢٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
1000000000 INR٢٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الروبية الهندية
1 LAK٠٫٠٠٣٨٠ INR
5 LAK٠٫٠١٩٠١ INR
10 LAK٠٫٠٣٨٠٢ INR
20 LAK٠٫٠٧٦٠٥ INR
50 LAK٠٫١٩٠١١ INR
100 LAK٠٫٣٨٠٢٣ INR
250 LAK٠٫٩٥٠٥٧ INR
500 LAK١٫٩٠١١٤ INR
1000 LAK٣٫٨٠٢٢٩ INR
2000 LAK٧٫٦٠٤٥٨ INR
5000 LAK١٩٫٠١١٤٥ INR
10000 LAK٣٨٫٠٢٢٩٠ INR