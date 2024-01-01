تحويل INR إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

2,000 روبية هندية إلى كيب لاوي

2,000 inr
526,030 lak

₹1.000 INR = ₭263.0 LAK

Mid-market exchange rate at 06:01
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.506279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6830.5781.1204.0170.989
1 EUR1.071.46513.9290.8461.611298.8031.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0490.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الروبية الهندية / كيب لاوسي
1 INR٢٦٣٫٠١٥٠٠ LAK
5 INR١٬٣١٥٫٠٧٥٠٠ LAK
10 INR٢٬٦٣٠٫١٥٠٠٠ LAK
20 INR٥٬٢٦٠٫٣٠٠٠٠ LAK
50 INR١٣٬١٥٠٫٧٥٠٠٠ LAK
100 INR٢٦٬٣٠١٫٥٠٠٠٠ LAK
250 INR٦٥٬٧٥٣٫٧٥٠٠٠ LAK
300 INR٧٨٬٩٠٤٫٥٠٠٠٠ LAK
500 INR١٣١٬٥٠٧٫٥٠٠٠٠ LAK
600 INR١٥٧٬٨٠٩٫٠٠٠٠٠ LAK
1000 INR٢٦٣٬٠١٥٫٠٠٠٠٠ LAK
2000 INR٥٢٦٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ LAK
5000 INR١٬٣١٥٬٠٧٥٫٠٠٠٠٠ LAK
10000 INR٢٬٦٣٠٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ LAK
25000 INR٦٬٥٧٥٬٣٧٥٫٠٠٠٠٠ LAK
50000 INR١٣٬١٥٠٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ LAK
100000 INR٢٦٬٣٠١٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
1000000 INR٢٦٣٬٠١٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
1000000000 INR٢٦٣٬٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الروبية الهندية
1 LAK٠٫٠٠٣٨٠ INR
5 LAK٠٫٠١٩٠١ INR
10 LAK٠٫٠٣٨٠٢ INR
20 LAK٠٫٠٧٦٠٤ INR
50 LAK٠٫١٩٠١٠ INR
100 LAK٠٫٣٨٠٢١ INR
250 LAK٠٫٩٥٠٥٢ INR
500 LAK١٫٩٠١٠٣ INR
1000 LAK٣٫٨٠٢٠٦ INR
2000 LAK٧٫٦٠٤١٢ INR
5000 LAK١٩٫٠١٠٣٠ INR
10000 LAK٣٨٫٠٢٠٦٠ INR