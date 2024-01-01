تحويل INR إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

100 روبية هندية إلى كيب لاوي

100 inr
26,302 lak

₹1.000 INR = ₭263.0 LAK

Mid-market exchange rate at 06:00
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.506279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6830.5771.1204.010.989
1 EUR1.071.46513.9290.8461.611298.8311.449
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0490.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / كيب لاوسي
1 INR٢٦٣٫٠٢٠٠٠ LAK
5 INR١٬٣١٥٫١٠٠٠٠ LAK
10 INR٢٬٦٣٠٫٢٠٠٠٠ LAK
20 INR٥٬٢٦٠٫٤٠٠٠٠ LAK
50 INR١٣٬١٥١٫٠٠٠٠٠ LAK
100 INR٢٦٬٣٠٢٫٠٠٠٠٠ LAK
250 INR٦٥٬٧٥٥٫٠٠٠٠٠ LAK
300 INR٧٨٬٩٠٦٫٠٠٠٠٠ LAK
500 INR١٣١٬٥١٠٫٠٠٠٠٠ LAK
600 INR١٥٧٬٨١٢٫٠٠٠٠٠ LAK
1000 INR٢٦٣٬٠٢٠٫٠٠٠٠٠ LAK
2000 INR٥٢٦٬٠٤٠٫٠٠٠٠٠ LAK
5000 INR١٬٣١٥٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
10000 INR٢٬٦٣٠٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
25000 INR٦٬٥٧٥٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
50000 INR١٣٬١٥١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
100000 INR٢٦٬٣٠٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
1000000 INR٢٦٣٬٠٢٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
1000000000 INR٢٦٣٬٠١٩٬٩٩٩٬٩٩٩٫٩٩٩٩٧ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الروبية الهندية
1 LAK٠٫٠٠٣٨٠ INR
5 LAK٠٫٠١٩٠١ INR
10 LAK٠٫٠٣٨٠٢ INR
20 LAK٠٫٠٧٦٠٤ INR
50 LAK٠٫١٩٠١٠ INR
100 LAK٠٫٣٨٠٢٠ INR
250 LAK٠٫٩٥٠٥٠ INR
500 LAK١٫٩٠١٠٠ INR
1000 LAK٣٫٨٠١٩٩ INR
2000 LAK٧٫٦٠٣٩٨ INR
5000 LAK١٩٫٠٠٩٩٥ INR
10000 LAK٣٨٫٠١٩٩٠ INR