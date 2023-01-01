1 راند جنوب إفريقي إلى كيب لاوي

تحويل ZAR إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١ zar
١٬١٣٥٫١٨ lak

1.00000 ZAR = 1135.18000 LAK

Mid-market exchange rate at 06:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.874151.083790.20181.484291.672510.962918.76
1 GBP1.1439711.2397103.1861.697961.913261.1015321.4606
1 USD0.922750.806647183.2351.369651.543330.888517.3111
1 INR0.01108630.00969120.012014210.01645520.01854180.01067460.207979

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / كيب لاوسي
1 ZAR1135.18000 LAK
5 ZAR5675.90000 LAK
10 ZAR11351.80000 LAK
20 ZAR22703.60000 LAK
50 ZAR56759.00000 LAK
100 ZAR113518.00000 LAK
250 ZAR283795.00000 LAK
500 ZAR567590.00000 LAK
1000 ZAR1135180.00000 LAK
2000 ZAR2270360.00000 LAK
5000 ZAR5675900.00000 LAK
10000 ZAR11351800.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / راند جنوب أفريقيا
1 LAK0.00088 ZAR
5 LAK0.00440 ZAR
10 LAK0.00881 ZAR
20 LAK0.01762 ZAR
50 LAK0.04405 ZAR
100 LAK0.08809 ZAR
250 LAK0.22023 ZAR
500 LAK0.44046 ZAR
1000 LAK0.88092 ZAR
2000 LAK1.76184 ZAR
5000 LAK4.40459 ZAR
10000 LAK8.80918 ZAR