تحويل AUD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار أسترالي إلى كيب لاوي

5 aud
73,138.50 lak

A$1.000 AUD = ₭14,630 LAK

Mid-market exchange rate at 13:50
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.430.9311.63159.4151.3671.352
1 GBP1.2691105.8681.1812.069202.291.7341.716
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84689.61611.751171.2351.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / كيب لاوسي
1 AUD١٤٬٦٢٧٫٧٠٠٠٠ LAK
5 AUD٧٣٬١٣٨٫٥٠٠٠٠ LAK
10 AUD١٤٦٬٢٧٧٫٠٠٠٠٠ LAK
20 AUD٢٩٢٬٥٥٤٫٠٠٠٠٠ LAK
50 AUD٧٣١٬٣٨٥٫٠٠٠٠٠ LAK
100 AUD١٬٤٦٢٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ LAK
250 AUD٣٬٦٥٦٬٩٢٥٫٠٠٠٠٠ LAK
500 AUD٧٬٣١٣٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ LAK
1000 AUD١٤٬٦٢٧٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
2000 AUD٢٩٬٢٥٥٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
5000 AUD٧٣٬١٣٨٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
10000 AUD١٤٦٬٢٧٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار أسترالي
1 LAK٠٫٠٠٠٠٧ AUD
5 LAK٠٫٠٠٠٣٤ AUD
10 LAK٠٫٠٠٠٦٨ AUD
20 LAK٠٫٠٠١٣٧ AUD
50 LAK٠٫٠٠٣٤٢ AUD
100 LAK٠٫٠٠٦٨٤ AUD
250 LAK٠٫٠١٧٠٩ AUD
500 LAK٠٫٠٣٤١٨ AUD
1000 LAK٠٫٠٦٨٣٦ AUD
2000 LAK٠٫١٣٦٧٣ AUD
5000 LAK٠٫٣٤١٨٢ AUD
10000 LAK٠٫٦٨٣٦٣ AUD