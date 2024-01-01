10 bin Laos kipinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile LAK → NOK çevirin

1,000₭ LAK = 0,0005042kr NOK

03:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

LAK → NOK çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

NOK
1 LAK → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0005
Değişim1.25%6.36%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LAK → NOK istatistikleri

LAK → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. LAK → NOK kurundaki değişiklik 1.25 değerindeydi.

LAK → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0005 oldu. LAK → NOK kurundaki değişiklik 6.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9480,7911,5441,40718,12384,431,342
1 EUR1,05410,8341,6281,48419,1189,0271,415
1 GBP1,2641,19811,9511,77922,903106,6981,696
1 AUD0,6480,6140,51210,91211,73854,6810,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Laos kipinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Norveç Kronu
1 LAK0,00050 NOK
5 LAK0,00252 NOK
10 LAK0,00504 NOK
20 LAK0,01008 NOK
50 LAK0,02521 NOK
100 LAK0,05042 NOK
250 LAK0,12606 NOK
500 LAK0,25212 NOK
1000 LAK0,50425 NOK
2000 LAK1,00849 NOK
5000 LAK2,52124 NOK
10000 LAK5,04247 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Laos Kipi
1 NOK1.983,16000 LAK
5 NOK9.915,80000 LAK
10 NOK19.831,60000 LAK
20 NOK39.663,20000 LAK
50 NOK99.158,00000 LAK
100 NOK198.316,00000 LAK
250 NOK495.790,00000 LAK
500 NOK991.580,00000 LAK
1000 NOK1.983.160,00000 LAK
2000 NOK3.966.320,00000 LAK
5000 NOK9.915.800,00000 LAK
10000 NOK19.831.600,00000 LAK