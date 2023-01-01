10 bin Norveç kronundan Laos kipine
Reel döviz kuru ile NOK → LAK çevirin
NOK → LAK çevrim grafiği
1 NOK = 1.897,17000 LAK
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Norveç kronundan Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Norveç Kronu / Laos Kipi
|1 NOK
|1897.17000 LAK
|5 NOK
|9485.85000 LAK
|10 NOK
|18971.70000 LAK
|20 NOK
|37943.40000 LAK
|50 NOK
|94858.50000 LAK
|100 NOK
|189717.00000 LAK
|250 NOK
|474292.50000 LAK
|500 NOK
|948585.00000 LAK
|1000 NOK
|1897170.00000 LAK
|2000 NOK
|3794340.00000 LAK
|5000 NOK
|9485850.00000 LAK
|10000 NOK
|18971700.00000 LAK