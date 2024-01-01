Австралийские доллары в лаосские кипы

Сконвертируйте AUD в LAK по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ₭14 430 LAK

Среднерыночный курс в 19:37
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График изменения обменного курса AUD к LAK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LAK
1 AUD в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий14 820,100015 270,3000
Низкий14 391,000014 391,0000
В среднем14 583,750014 810,9878
Изменение-2.65%-0.97%
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Соотношение 1 AUD к LAK

За последние 30 дней максимальный курс AUD к LAK составил 14 820,1000, а минимальный — 14 391,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14 583,7500. Изменение курса AUD к LAK в процентном соотношении составило -2.65.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к LAK составил 15 270,3000, а минимальный — 14 391,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14 810,9878. Изменение курса AUD к LAK в процентном соотношении составило -0.97.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,390,9341,679152,7351,3921,328
1 GBP1,2911108,9511,2052,167197,1891,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,3911,798163,5951,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Лаосский кип
1 AUD14 426,80000 LAK
5 AUD72 134,00000 LAK
10 AUD144 268,00000 LAK
20 AUD288 536,00000 LAK
50 AUD721 340,00000 LAK
100 AUD1 442 680,00000 LAK
250 AUD3 606 700,00000 LAK
500 AUD7 213 400,00000 LAK
1000 AUD14 426 800,00000 LAK
2000 AUD28 853 600,00000 LAK
5000 AUD72 134 000,00000 LAK
10000 AUD144 268 000,00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Австралийский доллар
1 LAK0,00007 AUD
5 LAK0,00035 AUD
10 LAK0,00069 AUD
20 LAK0,00139 AUD
50 LAK0,00347 AUD
100 LAK0,00693 AUD
250 LAK0,01733 AUD
500 LAK0,03466 AUD
1000 LAK0,06932 AUD
2000 LAK0,13863 AUD
5000 LAK0,34658 AUD
10000 LAK0,69315 AUD