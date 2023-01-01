港元兌老撾基普匯率

以實時匯率將HKD兌換成LAK

1,000 hkd
2,640,820 lak

1.00000 HKD = 2640.82000 LAK

11:16 UTC 市場匯率
關注此匯率
一個帳戶，40多種貨幣

HKD兌LAK走勢

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 LAK
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86451.051887.57481.439391.666350.9550518.8812
1GBP1.1567411.21665101.31.664991.927521.1047421.8404
1USD0.950750.821929183.26181.36851.584280.9080517.9513
1INR0.01141880.009871620.012010310.01643610.01902770.0109060.215601

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將港元兌換成to Laotian kips

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇HKD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇LAK你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前HKD兌LAK的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

港元熱門貨幣組合

HKD兌USD

HKD兌CNY

HKD兌GBP

HKD兌SGD

HKD兌AUD

HKD兌EUR

HKD兌CAD

HKD兌INR

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
港元老撾基普兌換率
100 HKD264082.00000 LAK
200 HKD528164.00000 LAK
300 HKD792246.00000 LAK
500 HKD1320410.00000 LAK
1000 HKD2640820.00000 LAK
2000 HKD5281640.00000 LAK
2500 HKD6602050.00000 LAK
3000 HKD7922460.00000 LAK
4000 HKD10563280.00000 LAK
5000 HKD13204100.00000 LAK
10000 HKD26408200.00000 LAK
20000 HKD52816400.00000 LAK
老撾基普港元兌換率
1 LAK0.00038 HKD
5 LAK0.00189 HKD
10 LAK0.00379 HKD
20 LAK0.00757 HKD
50 LAK0.01893 HKD
100 LAK0.03787 HKD
250 LAK0.09467 HKD
500 LAK0.18934 HKD
1000 LAK0.37867 HKD
2000 LAK0.75734 HKD
5000 LAK1.89336 HKD
10000 LAK3.78671 HKD