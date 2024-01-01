تحويل EUR إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

5,000 يورو إلى كيب لاوي

5,000 eur
117,420,000 lak

€1.000 EUR = ₭23,480 LAK

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / كيب لاوسي
1 EUR٢٣٬٤٨٤٫٠٠٠٠٠ LAK
5 EUR١١٧٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ LAK
10 EUR٢٣٤٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ LAK
20 EUR٤٦٩٬٦٨٠٫٠٠٠٠٠ LAK
50 EUR١٬١٧٤٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
100 EUR٢٬٣٤٨٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
250 EUR٥٬٨٧١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
500 EUR١١٬٧٤٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
1000 EUR٢٣٬٤٨٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
2000 EUR٤٦٬٩٦٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
5000 EUR١١٧٬٤٢٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
10000 EUR٢٣٤٬٨٤٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / اليورو
1 LAK٠٫٠٠٠٠٤ EUR
5 LAK٠٫٠٠٠٢١ EUR
10 LAK٠٫٠٠٠٤٣ EUR
20 LAK٠٫٠٠٠٨٥ EUR
50 LAK٠٫٠٠٢١٣ EUR
100 LAK٠٫٠٠٤٢٦ EUR
250 LAK٠٫٠١٠٦٥ EUR
500 LAK٠٫٠٢١٢٩ EUR
1000 LAK٠٫٠٤٢٥٨ EUR
2000 LAK٠٫٠٨٥١٦ EUR
5000 LAK٠٫٢١٢٩١ EUR
10000 LAK٠٫٤٢٥٨٢ EUR