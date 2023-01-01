Тайские баты в патаки макао

Сконвертируйте THB в MOP по реальному обменному курсу

1000 thb
226.13 mop

1.00000 THB = 0.22613 MOP

Среднерыночный курс в 8:41 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса THB к MOP

1 мин. назад 1 THB → 0 MOP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.074189.09121.456371.674880.958618.5312
1GBP1.1613711.24745103.471.691421.945191.1132921.522
1USD0.9310.801635182.9451.35591.559330.892517.2528
1INR0.01122450.009664660.012056210.0163470.01879960.01076010.208003

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тайских батов в патаки макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите THB из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из THB в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for тайский бат

THB в USD

THB в EUR

THB в CAD

THB в AUD

THB в GBP

THB в INR

THB в ZAR

THB в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тайский бат / Патака Макао
1 THB0.22613 MOP
5 THB1.13064 MOP
10 THB2.26127 MOP
20 THB4.52254 MOP
50 THB11.30635 MOP
100 THB22.61270 MOP
250 THB56.53175 MOP
500 THB113.06350 MOP
1000 THB226.12700 MOP
2000 THB452.25400 MOP
5000 THB1130.63500 MOP
10000 THB2261.27000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Тайский бат
1 MOP4.42229 THB
5 MOP22.11145 THB
10 MOP44.22290 THB
20 MOP88.44580 THB
50 MOP221.11450 THB
100 MOP442.22900 THB
250 MOP1105.57250 THB
500 MOP2211.14500 THB
1000 MOP4422.29000 THB
2000 MOP8844.58000 THB
5000 MOP22111.45000 THB
10000 MOP44222.90000 THB