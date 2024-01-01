Чешские кроны в патаки Макао

Сконвертируйте CZK в MOP по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = MOP$0,3396 MOP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к MOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MOP
1 CZK в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,34590,3591
Низкий0,33920,3392
В среднем0,34330,3502
Изменение-1.63%-2.19%
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Соотношение 1 CZK к MOP

За последние 30 дней максимальный курс CZK к MOP составил 0,3459, а минимальный — 0,3392. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3433. Изменение курса CZK к MOP в процентном соотношении составило -1.63.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к MOP составил 0,3591, а минимальный — 0,3392. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3502. Изменение курса CZK к MOP в процентном соотношении составило -2.19.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Патака Макао
1 CZK0,33964 MOP
5 CZK1,69820 MOP
10 CZK3,39640 MOP
20 CZK6,79280 MOP
50 CZK16,98200 MOP
100 CZK33,96400 MOP
250 CZK84,91000 MOP
500 CZK169,82000 MOP
1000 CZK339,64000 MOP
2000 CZK679,28000 MOP
5000 CZK1 698,20000 MOP
10000 CZK3 396,40000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Чешская крона
1 MOP2,94429 CZK
5 MOP14,72145 CZK
10 MOP29,44290 CZK
20 MOP58,88580 CZK
50 MOP147,21450 CZK
100 MOP294,42900 CZK
250 MOP736,07250 CZK
500 MOP1 472,14500 CZK
1000 MOP2 944,29000 CZK
2000 MOP5 888,58000 CZK
5000 MOP14 721,45000 CZK
10000 MOP29 442,90000 CZK