Австралийские доллары в патаки Макао

Сконвертируйте AUD в MOP по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = MOP$5,267 MOP

Среднерыночный курс в 19:41
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График изменения обменного курса AUD к MOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MOP
1 AUD в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,40285,5394
Низкий5,25035,2503
В среднем5,31965,3857
Изменение-2.04%-0.22%
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Соотношение 1 AUD к MOP

За последние 30 дней максимальный курс AUD к MOP составил 5,4028, а минимальный — 5,2503. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,3196. Изменение курса AUD к MOP в процентном соотношении составило -2.04.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к MOP составил 5,5394, а минимальный — 5,2503. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,3857. Изменение курса AUD к MOP в процентном соотношении составило -0.22.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77484,3820,9331,679152,731,3921,328
1 GBP1,2911108,9581,2052,167197,2131,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39411,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Патака Макао
1 AUD5,26679 MOP
5 AUD26,33395 MOP
10 AUD52,66790 MOP
20 AUD105,33580 MOP
50 AUD263,33950 MOP
100 AUD526,67900 MOP
250 AUD1 316,69750 MOP
500 AUD2 633,39500 MOP
1000 AUD5 266,79000 MOP
2000 AUD10 533,58000 MOP
5000 AUD26 333,95000 MOP
10000 AUD52 667,90000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Австралийский доллар
1 MOP0,18987 AUD
5 MOP0,94935 AUD
10 MOP1,89869 AUD
20 MOP3,79738 AUD
50 MOP9,49345 AUD
100 MOP18,98690 AUD
250 MOP47,46725 AUD
500 MOP94,93450 AUD
1000 MOP189,86900 AUD
2000 MOP379,73800 AUD
5000 MOP949,34500 AUD
10000 MOP1 898,69000 AUD