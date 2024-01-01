Датские кроны в патаки Макао

Сконвертируйте DKK в MOP по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = MOP$1,151 MOP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к MOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MOP
1 DKK в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,17341,2047
Низкий1,15101,1510
В среднем1,16401,1824
Изменение-1.85%-2.00%
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Соотношение 1 DKK к MOP

За последние 30 дней максимальный курс DKK к MOP составил 1,1734, а минимальный — 1,1510. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1640. Изменение курса DKK к MOP в процентном соотношении составило -1.85.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к MOP составил 1,2047, а минимальный — 1,1510. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1824. Изменение курса DKK к MOP в процентном соотношении составило -2.00.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Патака Макао
1 DKK1,15103 MOP
5 DKK5,75515 MOP
10 DKK11,51030 MOP
20 DKK23,02060 MOP
50 DKK57,55150 MOP
100 DKK115,10300 MOP
250 DKK287,75750 MOP
500 DKK575,51500 MOP
1000 DKK1 151,03000 MOP
2000 DKK2 302,06000 MOP
5000 DKK5 755,15000 MOP
10000 DKK11 510,30000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Датская крона
1 MOP0,86879 DKK
5 MOP4,34395 DKK
10 MOP8,68790 DKK
20 MOP17,37580 DKK
50 MOP43,43950 DKK
100 MOP86,87900 DKK
250 MOP217,19750 DKK
500 MOP434,39500 DKK
1000 MOP868,79000 DKK
2000 MOP1 737,58000 DKK
5000 MOP4 343,95000 DKK
10000 MOP8 687,90000 DKK