Турецкие лиры в патаки макао

Сконвертируйте TRY в MOP по реальному обменному курсу

1000 try
299.82 mop

1.00000 TRY = 0.29982 MOP

Среднерыночный курс в 9:58 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса TRY к MOP

1 мин. назад 1 TRY → 0 MOP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.073189.0121.455121.673840.958118.5119
1GBP1.1615811.24655103.3991.690321.944391.1129121.5041
1USD0.93190.802214182.94851.3561.559820.892917.2509
1INR0.01123440.009671230.012055710.01634750.01880470.01076450.207971

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в патаки макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for турецкая лира

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Турецкая лира / Патака Макао
1 TRY0.29982 MOP
5 TRY1.49912 MOP
10 TRY2.99824 MOP
20 TRY5.99648 MOP
50 TRY14.99120 MOP
100 TRY29.98240 MOP
250 TRY74.95600 MOP
500 TRY149.91200 MOP
1000 TRY299.82400 MOP
2000 TRY599.64800 MOP
5000 TRY1499.12000 MOP
10000 TRY2998.24000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Турецкая лира
1 MOP3.33529 TRY
5 MOP16.67645 TRY
10 MOP33.35290 TRY
20 MOP66.70580 TRY
50 MOP166.76450 TRY
100 MOP333.52900 TRY
250 MOP833.82250 TRY
500 MOP1667.64500 TRY
1000 MOP3335.29000 TRY
2000 MOP6670.58000 TRY
5000 MOP16676.45000 TRY
10000 MOP33352.90000 TRY