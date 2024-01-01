Türk lirasından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile TRY → MOP çevirin

1.000 try
261,43 mop

1.00000 TRY = 0.26143 MOP

23:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.0776589.44931.450621.650940.9478918.3669
1 GBP1.1697111.2605104.6271.696761.931061.1087621.4833
1 USD0.927950.793336183.0041.34611.531980.879617.0435
1 INR0.01117950.00955780.012047610.01621730.01845670.01059710.205333

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Makau Patakası
1 TRY0.26143 MOP
5 TRY1.30716 MOP
10 TRY2.61431 MOP
20 TRY5.22862 MOP
50 TRY13.07155 MOP
100 TRY26.14310 MOP
250 TRY65.35775 MOP
500 TRY130.71550 MOP
1000 TRY261.43100 MOP
2000 TRY522.86200 MOP
5000 TRY1307.15500 MOP
10000 TRY2614.31000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Türk Lirası
1 MOP3.82510 TRY
5 MOP19.12550 TRY
10 MOP38.25100 TRY
20 MOP76.50200 TRY
50 MOP191.25500 TRY
100 MOP382.51000 TRY
250 MOP956.27500 TRY
500 MOP1912.55000 TRY
1000 MOP3825.10000 TRY
2000 MOP7650.20000 TRY
5000 MOP19125.50000 TRY
10000 MOP38251.00000 TRY