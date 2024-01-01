Yeni İsrail şekelinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile ILS → MOP çevirin

1.000 ils
2.206,50 mop

1.00000 ILS = 2.20650 MOP

06:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853671.073189.08171.453251.652830.94935518.3353
1 GBP1.1714111.25705104.3521.702361.936161.1120921.4783
1 USD0.931850.795513183.01341.354251.540240.8846517.0863
1 INR0.01122570.009582950.012046310.01631360.01855410.01065670.205826

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Yeni İsrail şekelinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

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ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Makau Patakası
1 ILS2.20650 MOP
5 ILS11.03250 MOP
10 ILS22.06500 MOP
20 ILS44.13000 MOP
50 ILS110.32500 MOP
100 ILS220.65000 MOP
250 ILS551.62500 MOP
500 ILS1103.25000 MOP
1000 ILS2206.50000 MOP
2000 ILS4413.00000 MOP
5000 ILS11032.50000 MOP
10000 ILS22065.00000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Yeni İsrail Şekeli
1 MOP0.45321 ILS
5 MOP2.26603 ILS
10 MOP4.53206 ILS
20 MOP9.06412 ILS
50 MOP22.66030 ILS
100 MOP45.32060 ILS
250 MOP113.30150 ILS
500 MOP226.60300 ILS
1000 MOP453.20600 ILS
2000 MOP906.41200 ILS
5000 MOP2266.03000 ILS
10000 MOP4532.06000 ILS