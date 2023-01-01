شيكل إسرائيلي جديد إلى باتاكا ماكاوية

تحويل ILS إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
2112.41 mop

1.00000 ILS = 2.11241 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:0 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

ILS إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 MOP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065988.6121.438751.660540.962418.3149
1GBP1.1528711.2288102.1541.658631.914321.1095221.114
1USD0.93820.813802183.13351.34981.557880.902817.1826
1INR0.01128520.00978910.012028810.01623650.01873940.01085960.206687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

ILS إلى USD

ILS إلى EUR

ILS إلى GBP

ILS إلى INR

ILS إلى JPY

ILS إلى RUB

ILS إلى AUD

ILS إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Macanese Pataca
1 ILS2.11241 MOP
5 ILS10.56205 MOP
10 ILS21.12410 MOP
20 ILS42.24820 MOP
50 ILS105.62050 MOP
100 ILS211.24100 MOP
250 ILS528.10250 MOP
500 ILS1056.20500 MOP
1000 ILS2112.41000 MOP
2000 ILS4224.82000 MOP
5000 ILS10562.05000 MOP
10000 ILS21124.10000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Israeli New Sheqel
1 MOP0.47339 ILS
5 MOP2.36696 ILS
10 MOP4.73393 ILS
20 MOP9.46786 ILS
50 MOP23.66965 ILS
100 MOP47.33930 ILS
250 MOP118.34825 ILS
500 MOP236.69650 ILS
1000 MOP473.39300 ILS
2000 MOP946.78600 ILS
5000 MOP2366.96500 ILS
10000 MOP4733.93000 ILS