يوان صيني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل CNY إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٬١٠٣٫٥٧ mop

1.00000 CNY = 1.10357 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:4 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CNY إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 MOP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59621.437391.66220.9649518.2107
1GBP1.155611.23165102.3831.661061.920851.115121.0445
1USD0.93830.811919183.12651.348651.559580.905317.0864
1INR0.01128720.009767270.012029910.01622410.01876150.01089060.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Macanese Pataca
1 CNY1.10357 MOP
5 CNY5.51785 MOP
10 CNY11.03570 MOP
20 CNY22.07140 MOP
50 CNY55.17850 MOP
100 CNY110.35700 MOP
250 CNY275.89250 MOP
500 CNY551.78500 MOP
1000 CNY1103.57000 MOP
2000 CNY2207.14000 MOP
5000 CNY5517.85000 MOP
10000 CNY11035.70000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Chinese Yuan RMB
1 MOP0.90615 CNY
5 MOP4.53074 CNY
10 MOP9.06148 CNY
20 MOP18.12296 CNY
50 MOP45.30740 CNY
100 MOP90.61480 CNY
250 MOP226.53700 CNY
500 MOP453.07400 CNY
1000 MOP906.14800 CNY
2000 MOP1812.29600 CNY
5000 MOP4530.74000 CNY
10000 MOP9061.48000 CNY