رينغيت ماليزي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل MYR إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
1718 mop

1.00000 MYR = 1.71800 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:58 UTC
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MYR إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 MOP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43691.661960.9644518.3666
1GBP1.1529411.22915102.1761.656591.916061.1119521.1746
1USD0.937950.81357183.1271.347751.558850.904617.227
1INR0.01128340.009787080.012029810.01621310.01875260.01088210.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Macanese Pataca
1 MYR1.71800 MOP
5 MYR8.59000 MOP
10 MYR17.18000 MOP
20 MYR34.36000 MOP
50 MYR85.90000 MOP
100 MYR171.80000 MOP
250 MYR429.50000 MOP
500 MYR859.00000 MOP
1000 MYR1718.00000 MOP
2000 MYR3436.00000 MOP
5000 MYR8590.00000 MOP
10000 MYR17180.00000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / رينغيت ماليزي
1 MOP0.58207 MYR
5 MOP2.91036 MYR
10 MOP5.82072 MYR
20 MOP11.64144 MYR
50 MOP29.10360 MYR
100 MOP58.20720 MYR
250 MOP145.51800 MYR
500 MOP291.03600 MYR
1000 MOP582.07200 MYR
2000 MOP1164.14400 MYR
5000 MOP2910.36000 MYR
10000 MOP5820.72000 MYR