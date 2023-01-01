فرنك سويسري إلى باتاكا ماكاوية

تحويل CHF إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
8962.99 mop

1.00000 CHF = 8.96299 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:16 UTC
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CHF إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 MOP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434621.656780.957218.2206
1GBP1.1581411.23215102.1761.661491.918791.1085821.102
1USD0.939950.811589182.9251.348451.557270.899717.1262
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626110.01877920.01084960.206526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Macanese Pataca
1 CHF8.96299 MOP
5 CHF44.81495 MOP
10 CHF89.62990 MOP
20 CHF179.25980 MOP
50 CHF448.14950 MOP
100 CHF896.29900 MOP
250 CHF2240.74750 MOP
500 CHF4481.49500 MOP
1000 CHF8962.99000 MOP
2000 CHF17925.98000 MOP
5000 CHF44814.95000 MOP
10000 CHF89629.90000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الفرنك السويسري
1 MOP0.11157 CHF
5 MOP0.55785 CHF
10 MOP1.11570 CHF
20 MOP2.23140 CHF
50 MOP5.57850 CHF
100 MOP11.15700 CHF
250 MOP27.89250 CHF
500 MOP55.78500 CHF
1000 MOP111.57000 CHF
2000 MOP223.14000 CHF
5000 MOP557.85000 CHF
10000 MOP1115.70000 CHF