50 باتاكا ماكاوية إلى فرنك سويسري

تحويل MOP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

50 mop
5.48 chf

1.00000 MOP = 0.10955 CHF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264436.98422.55420.2151691.959420.3691910.251178
1 USD3.67291160582.83940.7902957.196751.3560.9226
1 NGN0.002288410.00062305110.05161330.0004923960.004483960.000844860.000574799
1 INR0.04433760.012071519.374810.009540090.08687590.0163690.0111366

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الفرنك السويسري
1 MOP0.10955 CHF
5 MOP0.54775 CHF
10 MOP1.09550 CHF
20 MOP2.19100 CHF
50 MOP5.47750 CHF
100 MOP10.95500 CHF
250 MOP27.38750 CHF
500 MOP54.77500 CHF
1000 MOP109.55000 CHF
2000 MOP219.10000 CHF
5000 MOP547.75000 CHF
10000 MOP1095.50000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Macanese Pataca
1 CHF9.12827 MOP
5 CHF45.64135 MOP
10 CHF91.28270 MOP
20 CHF182.56540 MOP
50 CHF456.41350 MOP
100 CHF912.82700 MOP
250 CHF2282.06750 MOP
500 CHF4564.13500 MOP
1000 CHF9128.27000 MOP
2000 CHF18256.54000 MOP
5000 CHF45641.35000 MOP
10000 CHF91282.70000 MOP