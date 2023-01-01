باتاكا ماكاوية إلى دولار أمريكي

تحويل MOP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
١٢٤٫٠٨ usd

1.00000 MOP = 0.12408 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:48 UTC
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MOP إلى USD مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436781.661960.9640518.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.65711.916821.1118721.1848
1USD0.93820.813438183.1271.347951.559210.9043517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621550.0187570.01087910.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار أمريكي
1 MOP0.12408 USD
5 MOP0.62039 USD
10 MOP1.24077 USD
20 MOP2.48154 USD
50 MOP6.20385 USD
100 MOP12.40770 USD
250 MOP31.01925 USD
500 MOP62.03850 USD
1000 MOP124.07700 USD
2000 MOP248.15400 USD
5000 MOP620.38500 USD
10000 MOP1240.77000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Macanese Pataca
1 USD8.05950 MOP
5 USD40.29750 MOP
10 USD80.59500 MOP
20 USD161.19000 MOP
50 USD402.97500 MOP
100 USD805.95000 MOP
250 USD2014.87500 MOP
500 USD4029.75000 MOP
1000 USD8059.50000 MOP
2000 USD16119.00000 MOP
5000 USD40297.50000 MOP
10000 USD80595.00000 MOP