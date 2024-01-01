100 دولار أمريكي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل USD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

100 usd
803.78 mop

$1.000 USD = MOP$8.038 MOP

Mid-market exchange rate at 01:59
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63811.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4960.974116.54410.6830.5775.29913.216

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Macanese Pataca
1 USD٨٫٠٣٧٧٥ MOP
5 USD٤٠٫١٨٨٧٥ MOP
10 USD٨٠٫٣٧٧٥٠ MOP
20 USD١٦٠٫٧٥٥٠٠ MOP
50 USD٤٠١٫٨٨٧٥٠ MOP
100 USD٨٠٣٫٧٧٥٠٠ MOP
250 USD٢٬٠٠٩٫٤٣٧٥٠ MOP
500 USD٤٬٠١٨٫٨٧٥٠٠ MOP
1000 USD٨٬٠٣٧٫٧٥٠٠٠ MOP
2000 USD١٦٬٠٧٥٫٥٠٠٠٠ MOP
5000 USD٤٠٬١٨٨٫٧٥٠٠٠ MOP
10000 USD٨٠٬٣٧٧٫٥٠٠٠٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار أمريكي
1 MOP٠٫١٢٤٤١ USD
5 MOP٠٫٦٢٢٠٧ USD
10 MOP١٫٢٤٤١٣ USD
20 MOP٢٫٤٨٨٢٦ USD
50 MOP٦٫٢٢٠٦٥ USD
100 MOP١٢٫٤٤١٣٠ USD
250 MOP٣١٫١٠٣٢٥ USD
500 MOP٦٢٫٢٠٦٥٠ USD
1000 MOP١٢٤٫٤١٣٠٠ USD
2000 MOP٢٤٨٫٨٢٦٠٠ USD
5000 MOP٦٢٢٫٠٦٥٠٠ USD
10000 MOP١٬٢٤٤٫١٣٠٠٠ USD