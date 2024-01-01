5 باتاكا ماكاوية إلى دولار أمريكي

تحويل MOP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

5 mop
0.62 usd

1.00000 MOP = 0.12402 USD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار أمريكي
1 MOP0.12402 USD
5 MOP0.62011 USD
10 MOP1.24023 USD
20 MOP2.48046 USD
50 MOP6.20115 USD
100 MOP12.40230 USD
250 MOP31.00575 USD
500 MOP62.01150 USD
1000 MOP124.02300 USD
2000 MOP248.04600 USD
5000 MOP620.11500 USD
10000 MOP1240.23000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Macanese Pataca
1 USD8.06300 MOP
5 USD40.31500 MOP
10 USD80.63000 MOP
20 USD161.26000 MOP
50 USD403.15000 MOP
100 USD806.30000 MOP
250 USD2015.75000 MOP
500 USD4031.50000 MOP
1000 USD8063.00000 MOP
2000 USD16126.00000 MOP
5000 USD40315.00000 MOP
10000 USD80630.00000 MOP