نيراس نيجيري إلى درهم إماراتي

تحويل NGN إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
4.78 aed

1.00000 NGN = 0.00478 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 23:33 UTC
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NGN إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3619
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91681.1120721.1701
1USD0.9380.81357183.1271.347751.559450.904717.2234
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01875990.01088330.207194

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 NGN0.00478 AED
5 NGN0.02390 AED
10 NGN0.04780 AED
20 NGN0.09559 AED
50 NGN0.23898 AED
100 NGN0.47796 AED
250 NGN1.19491 AED
500 NGN2.38981 AED
1000 NGN4.77962 AED
2000 NGN9.55924 AED
5000 NGN23.89810 AED
10000 NGN47.79620 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / النيرة النيجيرية
1 AED209.22200 NGN
5 AED1046.11000 NGN
10 AED2092.22000 NGN
20 AED4184.44000 NGN
50 AED10461.10000 NGN
100 AED20922.20000 NGN
250 AED52305.50000 NGN
500 AED104611.00000 NGN
1000 AED209222.00000 NGN
2000 AED418444.00000 NGN
5000 AED1046110.00000 NGN
10000 AED2092220.00000 NGN