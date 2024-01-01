尼日利亚奈拉兑阿联酋迪拉姆
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|1 NGN兑AED
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|0.0024
|0.0028
|低
|0.0022
|0.0022
|一般
|0.0023
|0.0024
|更改
|-0.66%
|-10.53%
|查看完整历史记录
1 NGN 兑 AED 统计信息
过去 30 天，NGN 兑 AED 的表现如下：30 天高点为 0.0024，30 天低点为 0.0022。这意味着 30 天平均值为 0.0023。NGN 兑 AED 的变化为 -0.66。
过去 90 天，NGN 兑 AED 的表现如下：90 天高点为 0.0028，90 天低点为 0.0022。这意味着 90 天平均值为 0.0024。NGN 兑 AED 的变化为 -10.53。
如何将尼日利亚奈拉兑换成阿联酋迪拉姆
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择NGN作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择AED作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示NGN兑AED的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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