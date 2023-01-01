Нигерийские найры в дирхамы оаэ

Сконвертируйте NGN в AED по реальному обменному курсу

1 000 ngn
4,98 aed

1.00000 NGN = 0.00498 AED

Среднерыночный курс в 1:36 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса NGN к AED

1 мин. назад 1 NGN → 0 AED
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.07689.17131.458521.675750.9591518.5494
1GBP1.1613111.2496103.5581.693831.946111.1138721.5421
1USD0.929350.800256182.8731.35551.557390.891417.2392
1INR0.01121440.009656420.012066710.01635640.01879250.01075620.208019

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в дирхамы оаэ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for нигерийская найра

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Нигерийская найра / Дирхам ОАЭ
1 NGN0.00498 AED
5 NGN0.02488 AED
10 NGN0.04976 AED
20 NGN0.09952 AED
50 NGN0.24879 AED
100 NGN0.49758 AED
250 NGN1.24394 AED
500 NGN2.48788 AED
1000 NGN4.97577 AED
2000 NGN9.95154 AED
5000 NGN24.87885 AED
10000 NGN49.75770 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Нигерийская найра
1 AED200.97400 NGN
5 AED1004.87000 NGN
10 AED2009.74000 NGN
20 AED4019.48000 NGN
50 AED10048.70000 NGN
100 AED20097.40000 NGN
250 AED50243.50000 NGN
500 AED100487.00000 NGN
1000 AED200974.00000 NGN
2000 AED401948.00000 NGN
5000 AED1004870.00000 NGN
10000 AED2009740.00000 NGN