5 нигерийских найр в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте NGN в AED по реальному обменному курсу

5 ngn
0,01 aed

₦1,000 NGN = د.إ0,002270 AED

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00250,0034
Низкий0,00230,0023
В среднем0,00240,0025
Изменить-7.71%-33.44%
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Соотношение 1 NGN к AED

За последние 30 дней максимальный курс NGN к AED составил 0,0025, а минимальный — 0,0023. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0024. Изменение курса NGN к AED в процентном соотношении составило -7.71.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к AED составил 0,0034, а минимальный — 0,0023. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0025. Изменение курса NGN к AED в процентном соотношении составило -33.44.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Дирхам ОАЭ
1 NGN0,00227 AED
5 NGN0,01135 AED
10 NGN0,02270 AED
20 NGN0,04540 AED
50 NGN0,11351 AED
100 NGN0,22701 AED
250 NGN0,56753 AED
500 NGN1,13505 AED
1000 NGN2,27010 AED
2000 NGN4,54020 AED
5000 NGN11,35050 AED
10000 NGN22,70100 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Нигерийская найра
1 AED440,50900 NGN
5 AED2 202,54500 NGN
10 AED4 405,09000 NGN
20 AED8 810,18000 NGN
50 AED22 025,45000 NGN
100 AED44 050,90000 NGN
250 AED110 127,25000 NGN
500 AED220 254,50000 NGN
1000 AED440 509,00000 NGN
2000 AED881 018,00000 NGN
5000 AED2 202 545,00000 NGN
10000 AED4 405 090,00000 NGN