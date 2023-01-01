Нигерийские найры в алжирские динары

Сконвертируйте NGN в DZD по реальному обменному курсу

1 000 ngn
185,18 dzd

1.00000 NGN = 0.18518 DZD

Среднерыночный курс в 1:40 UTC
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График изменения обменного курса NGN к DZD

1 мин. назад 1 NGN → 0 DZD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86131.075989.16631.458811.676510.959118.5525
1GBP1.1610411.2491103.521.693651.94641.1135521.5391
1USD0.929450.800576182.8761.35591.558240.891517.2437
1INR0.0112150.009659930.012066210.01636060.01880210.0107570.208066

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for нигерийская найра

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plane
Обменные курсы Нигерийская найра / Алжирский динар
1 NGN0.18518 DZD
5 NGN0.92589 DZD
10 NGN1.85178 DZD
20 NGN3.70356 DZD
50 NGN9.25890 DZD
100 NGN18.51780 DZD
250 NGN46.29450 DZD
500 NGN92.58900 DZD
1000 NGN185.17800 DZD
2000 NGN370.35600 DZD
5000 NGN925.89000 DZD
10000 NGN1851.78000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Нигерийская найра
1 DZD5.40020 NGN
5 DZD27.00100 NGN
10 DZD54.00200 NGN
20 DZD108.00400 NGN
50 DZD270.01000 NGN
100 DZD540.02000 NGN
250 DZD1350.05000 NGN
500 DZD2700.10000 NGN
1000 DZD5400.20000 NGN
2000 DZD10800.40000 NGN
5000 DZD27001.00000 NGN
10000 DZD54002.00000 NGN