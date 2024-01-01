50 нигерийских найр в алжирские динары
Сконвертируйте NGN в DZD по реальному обменному курсу
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|1 NGN в DZD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0901
|0,1248
|Низкий
|0,0827
|0,0827
|В среднем
|0,0868
|0,0924
|Изменить
|-7.90%
|-33.50%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к DZD
За последние 30 дней максимальный курс NGN к DZD составил 0,0901, а минимальный — 0,0827. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0868. Изменение курса NGN к DZD в процентном соотношении составило -7.90.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к DZD составил 0,1248, а минимальный — 0,0827. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0924. Изменение курса NGN к DZD в процентном соотношении составило -33.50.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в алжирские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Алжирский динар / Нигерийская найра
|1 DZD
|12,04520 NGN
|5 DZD
|60,22600 NGN
|10 DZD
|120,45200 NGN
|20 DZD
|240,90400 NGN
|50 DZD
|602,26000 NGN
|100 DZD
|1 204,52000 NGN
|250 DZD
|3 011,30000 NGN
|500 DZD
|6 022,60000 NGN
|1000 DZD
|12 045,20000 NGN
|2000 DZD
|24 090,40000 NGN
|5000 DZD
|60 226,00000 NGN
|10000 DZD
|120 452,00000 NGN