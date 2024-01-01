10 нигерийских найр в алжирские динары

Сконвертируйте NGN в DZD по реальному обменному курсу

10 ngn
0,83 dzd

₦1,000 NGN = دج0,08302 DZD

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09010,1248
Низкий0,08270,0827
В среднем0,08680,0924
Изменить-7.90%-33.50%
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Соотношение 1 NGN к DZD

За последние 30 дней максимальный курс NGN к DZD составил 0,0901, а минимальный — 0,0827. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0868. Изменение курса NGN к DZD в процентном соотношении составило -7.90.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к DZD составил 0,1248, а минимальный — 0,0827. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0924. Изменение курса NGN к DZD в процентном соотношении составило -33.50.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Алжирский динар
1 NGN0,08302 DZD
5 NGN0,41510 DZD
10 NGN0,83020 DZD
20 NGN1,66041 DZD
50 NGN4,15102 DZD
100 NGN8,30203 DZD
250 NGN20,75508 DZD
500 NGN41,51015 DZD
1000 NGN83,02030 DZD
2000 NGN166,04060 DZD
5000 NGN415,10150 DZD
10000 NGN830,20300 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Нигерийская найра
1 DZD12,04520 NGN
5 DZD60,22600 NGN
10 DZD120,45200 NGN
20 DZD240,90400 NGN
50 DZD602,26000 NGN
100 DZD1 204,52000 NGN
250 DZD3 011,30000 NGN
500 DZD6 022,60000 NGN
1000 DZD12 045,20000 NGN
2000 DZD24 090,40000 NGN
5000 DZD60 226,00000 NGN
10000 DZD120 452,00000 NGN