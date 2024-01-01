1 алжирский динар в нигерийские найры

Сконвертируйте DZD в NGN по реальному обменному курсу

1 dzd
8.94 ngn

1.00000 DZD = 8.94395 NGN

Среднерыночный курс в 03:15
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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854981.0777589.47551.452431.657690.9352218.5154
1 GBP1.1696211.26055104.6521.698781.938861.0938521.6559
1 USD0.92790.793305183.02061.347651.538110.867817.1797
1 INR0.01117620.009555510.012045210.01623270.01852680.01045280.206933

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Нигерийская найра
1 DZD8.94395 NGN
5 DZD44.71975 NGN
10 DZD89.43950 NGN
20 DZD178.87900 NGN
50 DZD447.19750 NGN
100 DZD894.39500 NGN
250 DZD2235.98750 NGN
500 DZD4471.97500 NGN
1000 DZD8943.95000 NGN
2000 DZD17887.90000 NGN
5000 DZD44719.75000 NGN
10000 DZD89439.50000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Алжирский динар
1 NGN0.11181 DZD
5 NGN0.55904 DZD
10 NGN1.11807 DZD
20 NGN2.23614 DZD
50 NGN5.59035 DZD
100 NGN11.18070 DZD
250 NGN27.95175 DZD
500 NGN55.90350 DZD
1000 NGN111.80700 DZD
2000 NGN223.61400 DZD
5000 NGN559.03500 DZD
10000 NGN1118.07000 DZD