1 тысяча дирхамов ОАЭ в нигерийские найры

Сконвертируйте AED в NGN по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ₦461,6 NGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к NGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NGN
1 AED в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий469,4340469,4340
Низкий454,8780428,8160
В среднем461,8065449,3511
Изменение1.18%6.20%
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Соотношение 1 AED к NGN

За последние 30 дней максимальный курс AED к NGN составил 469,4340, а минимальный — 454,8780. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 461,8065. Изменение курса AED к NGN в процентном соотношении составило 1.18.

За последние 90 дней максимальный курс AED к NGN составил 469,4340, а минимальный — 428,8160. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 449,3511. Изменение курса AED к NGN в процентном соотношении составило 6.20.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Нигерийская найра
1 AED461,61700 NGN
5 AED2 308,08500 NGN
10 AED4 616,17000 NGN
20 AED9 232,34000 NGN
50 AED23 080,85000 NGN
100 AED46 161,70000 NGN
250 AED115 404,25000 NGN
500 AED230 808,50000 NGN
1000 AED461 617,00000 NGN
2000 AED923 234,00000 NGN
5000 AED2 308 085,00000 NGN
10000 AED4 616 170,00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Дирхам ОАЭ
1 NGN0,00217 AED
5 NGN0,01083 AED
10 NGN0,02166 AED
20 NGN0,04333 AED
50 NGN0,10832 AED
100 NGN0,21663 AED
250 NGN0,54158 AED
500 NGN1,08315 AED
1000 NGN2,16630 AED
2000 NGN4,33260 AED
5000 NGN10,83150 AED
10000 NGN21,66300 AED