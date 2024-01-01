История обменного курса дирхам ОАЭ–нигерийские найры

Обменный курс дирхама ОАЭ/нигерийские найры сейчас составляет 461,617, отражая изменение в размере -1.154% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.583% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/нигерийские найры колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 467,014, и минимумом, равным 461,617, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.867%.