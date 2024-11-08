Австралийские доллары в нигерийские найры

Сконвертируйте AUD в NGN по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ₦1 115 NGN

Среднерыночный курс в 19:43
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График изменения обменного курса AUD к NGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NGN
1 AUD в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 134,74001 163,9900
Низкий1 115,06001 046,6400
В среднем1 126,12331 107,7529
Изменение-0.63%6.52%
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Соотношение 1 AUD к NGN

За последние 30 дней максимальный курс AUD к NGN составил 1 134,7400, а минимальный — 1 115,0600. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 126,1233. Изменение курса AUD к NGN в процентном соотношении составило -0.63.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к NGN составил 1 163,9900, а минимальный — 1 046,6400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 107,7529. Изменение курса AUD к NGN в процентном соотношении составило 6.52.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3890,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,9591,2052,167197,2171,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39811,798163,621,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Нигерийская найра
1 AUD1 115,06000 NGN
5 AUD5 575,30000 NGN
10 AUD11 150,60000 NGN
20 AUD22 301,20000 NGN
50 AUD55 753,00000 NGN
100 AUD111 506,00000 NGN
250 AUD278 765,00000 NGN
500 AUD557 530,00000 NGN
1000 AUD1 115 060,00000 NGN
2000 AUD2 230 120,00000 NGN
5000 AUD5 575 300,00000 NGN
10000 AUD11 150 600,00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Австралийский доллар
1 NGN0,00090 AUD
5 NGN0,00448 AUD
10 NGN0,00897 AUD
20 NGN0,01794 AUD
50 NGN0,04484 AUD
100 NGN0,08968 AUD
250 NGN0,22420 AUD
500 NGN0,44841 AUD
1000 NGN0,89681 AUD
2000 NGN1,79363 AUD
5000 NGN4,48407 AUD
10000 NGN8,96814 AUD