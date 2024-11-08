Австралийские доллары в нигерийские найры
Сконвертируйте AUD в NGN по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AUD к NGN
1 AUD = 1 115,06000 NGN
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|1 AUD в NGN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1 134,7400
|1 163,9900
|Низкий
|1 115,0600
|1 046,6400
|В среднем
|1 126,1233
|1 107,7529
|Изменение
|-0.63%
|6.52%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AUD к NGN
За последние 30 дней максимальный курс AUD к NGN составил 1 134,7400, а минимальный — 1 115,0600. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 126,1233. Изменение курса AUD к NGN в процентном соотношении составило -0.63.
За последние 90 дней максимальный курс AUD к NGN составил 1 163,9900, а минимальный — 1 046,6400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 107,7529. Изменение курса AUD к NGN в процентном соотношении составило 6.52.
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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в нигерийские найры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Нигерийская найра
|1 AUD
|1 115,06000 NGN
|5 AUD
|5 575,30000 NGN
|10 AUD
|11 150,60000 NGN
|20 AUD
|22 301,20000 NGN
|50 AUD
|55 753,00000 NGN
|100 AUD
|111 506,00000 NGN
|250 AUD
|278 765,00000 NGN
|500 AUD
|557 530,00000 NGN
|1000 AUD
|1 115 060,00000 NGN
|2000 AUD
|2 230 120,00000 NGN
|5000 AUD
|5 575 300,00000 NGN
|10000 AUD
|11 150 600,00000 NGN