10 нигерийских найр в австралийские доллары

Сконвертируйте NGN в AUD по реальному обменному курсу

10 ngn
0,01 aud

₦1,000 NGN = A$0,0009245 AUD

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00100,0014
Низкий0,00090,0009
В среднем0,00100,0010
Изменить-8.05%-36.03%
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Соотношение 1 NGN к AUD

За последние 30 дней максимальный курс NGN к AUD составил 0,0010, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0010. Изменение курса NGN к AUD в процентном соотношении составило -8.05.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к AUD составил 0,0014, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0010. Изменение курса NGN к AUD в процентном соотношении составило -36.03.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Австралийский доллар
1 NGN0,00092 AUD
5 NGN0,00462 AUD
10 NGN0,00925 AUD
20 NGN0,01849 AUD
50 NGN0,04623 AUD
100 NGN0,09245 AUD
250 NGN0,23113 AUD
500 NGN0,46227 AUD
1000 NGN0,92453 AUD
2000 NGN1,84907 AUD
5000 NGN4,62267 AUD
10000 NGN9,24534 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Нигерийская найра
1 AUD1 081,63000 NGN
5 AUD5 408,15000 NGN
10 AUD10 816,30000 NGN
20 AUD21 632,60000 NGN
50 AUD54 081,50000 NGN
100 AUD108 163,00000 NGN
250 AUD270 407,50000 NGN
500 AUD540 815,00000 NGN
1000 AUD1 081 630,00000 NGN
2000 AUD2 163 260,00000 NGN
5000 AUD5 408 150,00000 NGN
10000 AUD10 816 300,00000 NGN