10 тысяч нигерийских найр в австралийские доллары
Сконвертируйте NGN в AUD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NGN в AUD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0010
|0,0014
|Низкий
|0,0009
|0,0009
|В среднем
|0,0010
|0,0010
|Изменить
|-8.05%
|-36.03%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к AUD
За последние 30 дней максимальный курс NGN к AUD составил 0,0010, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0010. Изменение курса NGN к AUD в процентном соотношении составило -8.05.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к AUD составил 0,0014, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0010. Изменение курса NGN к AUD в процентном соотношении составило -36.03.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в австралийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Австралийский доллар / Нигерийская найра
|1 AUD
|1 081,63000 NGN
|5 AUD
|5 408,15000 NGN
|10 AUD
|10 816,30000 NGN
|20 AUD
|21 632,60000 NGN
|50 AUD
|54 081,50000 NGN
|100 AUD
|108 163,00000 NGN
|250 AUD
|270 407,50000 NGN
|500 AUD
|540 815,00000 NGN
|1000 AUD
|1 081 630,00000 NGN
|2000 AUD
|2 163 260,00000 NGN
|5000 AUD
|5 408 150,00000 NGN
|10000 AUD
|10 816 300,00000 NGN