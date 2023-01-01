10 Nijerya nairasından Avustralya dolarına
Reel döviz kuru ile NGN → AUD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Avustralya Doları / Nijerya Nairası
|1 AUD
|495.51700 NGN
|5 AUD
|2477.58500 NGN
|10 AUD
|4955.17000 NGN
|20 AUD
|9910.34000 NGN
|50 AUD
|24775.85000 NGN
|100 AUD
|49551.70000 NGN
|250 AUD
|123879.25000 NGN
|500 AUD
|247758.50000 NGN
|1000 AUD
|495517.00000 NGN
|2000 AUD
|991034.00000 NGN
|5000 AUD
|2477585.00000 NGN
|10000 AUD
|4955170.00000 NGN