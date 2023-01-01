1 Nijerya nairasından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile NGN → AUD çevirin

1 ngn
0.00 aud

1.00000 NGN = 0.00202 AUD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → AUD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 AUD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Nijerya nairasından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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Çevrim kurları Nijerya Nairası / Avustralya Doları
1 NGN0.00202 AUD
5 NGN0.01009 AUD
10 NGN0.02018 AUD
20 NGN0.04036 AUD
50 NGN0.10090 AUD
100 NGN0.20181 AUD
250 NGN0.50452 AUD
500 NGN1.00904 AUD
1000 NGN2.01809 AUD
2000 NGN4.03618 AUD
5000 NGN10.09045 AUD
10000 NGN20.18090 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Nijerya Nairası
1 AUD495.51700 NGN
5 AUD2477.58500 NGN
10 AUD4955.17000 NGN
20 AUD9910.34000 NGN
50 AUD24775.85000 NGN
100 AUD49551.70000 NGN
250 AUD123879.25000 NGN
500 AUD247758.50000 NGN
1000 AUD495517.00000 NGN
2000 AUD991034.00000 NGN
5000 AUD2477585.00000 NGN
10000 AUD4955170.00000 NGN