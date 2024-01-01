История обменного курса австралийский доллар–нигерийские найры

Обменный курс австралийских доллара/нигерийские найры сейчас составляет 1 115,060, отражая изменение в размере -2.532% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.339% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/нигерийские найры колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1 146,780, и минимумом, равным 1 112,030, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.994%.