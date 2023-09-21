دولار أسترالي إلى نيراس نيجيري

تحويل AUD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٤٩٥٬٤٦٢ ngn

1.00000 AUD = 495.46200 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:1 UTC
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AUD إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063888.21561.43391.656490.9571518.2169
1GBP1.1582111.23215102.1761.660811.918641.1085821.0998
1USD0.940.811589182.9251.34791.557150.8997517.1244
1INR0.01133590.009787030.012059110.01625440.01877780.01085020.206505

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / النيرة النيجيرية
1 AUD495.46200 NGN
5 AUD2477.31000 NGN
10 AUD4954.62000 NGN
20 AUD9909.24000 NGN
50 AUD24773.10000 NGN
100 AUD49546.20000 NGN
250 AUD123865.50000 NGN
500 AUD247731.00000 NGN
1000 AUD495462.00000 NGN
2000 AUD990924.00000 NGN
5000 AUD2477310.00000 NGN
10000 AUD4954620.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار أسترالي
1 NGN0.00202 AUD
5 NGN0.01009 AUD
10 NGN0.02018 AUD
20 NGN0.04037 AUD
50 NGN0.10092 AUD
100 NGN0.20183 AUD
250 NGN0.50458 AUD
500 NGN1.00916 AUD
1000 NGN2.01832 AUD
2000 NGN4.03664 AUD
5000 NGN10.09160 AUD
10000 NGN20.18320 AUD