يوان صيني إلى نيراس نيجيري
تحويل CNY إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى نيراس نيجيري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / النيرة النيجيرية
|1 CNY
|105.62100 NGN
|5 CNY
|528.10500 NGN
|10 CNY
|1056.21000 NGN
|20 CNY
|2112.42000 NGN
|50 CNY
|5281.05000 NGN
|100 CNY
|10562.10000 NGN
|250 CNY
|26405.25000 NGN
|500 CNY
|52810.50000 NGN
|1000 CNY
|105621.00000 NGN
|2000 CNY
|211242.00000 NGN
|5000 CNY
|528105.00000 NGN
|10000 CNY
|1056210.00000 NGN