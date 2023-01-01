يوان صيني إلى نيراس نيجيري

تحويل CNY إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٠٥٬٦٢١ ngn

1.00000 CNY = 105.62100 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:6 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

CNY إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 NGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59361.437441.66220.964918.2092
1GBP1.155611.23165102.381.661131.920851.1150421.0427
1USD0.93830.811919183.1241.34871.559580.9052517.085
1INR0.01128750.009767560.012030210.01622520.0187620.01089040.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / النيرة النيجيرية
1 CNY105.62100 NGN
5 CNY528.10500 NGN
10 CNY1056.21000 NGN
20 CNY2112.42000 NGN
50 CNY5281.05000 NGN
100 CNY10562.10000 NGN
250 CNY26405.25000 NGN
500 CNY52810.50000 NGN
1000 CNY105621.00000 NGN
2000 CNY211242.00000 NGN
5000 CNY528105.00000 NGN
10000 CNY1056210.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Chinese Yuan RMB
1 NGN0.00947 CNY
5 NGN0.04734 CNY
10 NGN0.09468 CNY
20 NGN0.18936 CNY
50 NGN0.47339 CNY
100 NGN0.94678 CNY
250 NGN2.36696 CNY
500 NGN4.73391 CNY
1000 NGN9.46783 CNY
2000 NGN18.93566 CNY
5000 NGN47.33915 CNY
10000 NGN94.67830 CNY