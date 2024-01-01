500 يوان صيني إلى نيراس نيجيري

تحويل CNY إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

500 cny
110,724 ngn

¥1.000 CNY = ₦221.4 NGN

Mid-market exchange rate at 09:49
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CNY إلى NGN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3720.9150.7841.51683.9641.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.770.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1780.965
1 EUR1.0938.5171.49910.8561.65691.7311.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / النيرة النيجيرية
1 CNY٢٢١٫٤٤٨٠٠ NGN
5 CNY١٬١٠٧٫٢٤٠٠٠ NGN
10 CNY٢٬٢١٤٫٤٨٠٠٠ NGN
20 CNY٤٬٤٢٨٫٩٦٠٠٠ NGN
50 CNY١١٬٠٧٢٫٤٠٠٠٠ NGN
100 CNY٢٢٬١٤٤٫٨٠٠٠٠ NGN
250 CNY٥٥٬٣٦٢٫٠٠٠٠٠ NGN
500 CNY١١٠٬٧٢٤٫٠٠٠٠٠ NGN
1000 CNY٢٢١٬٤٤٨٫٠٠٠٠٠ NGN
2000 CNY٤٤٢٬٨٩٦٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 CNY١٬١٠٧٬٢٤٠٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 CNY٢٬٢١٤٬٤٨٠٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Chinese Yuan RMB
1 NGN٠٫٠٠٤٥٢ CNY
5 NGN٠٫٠٢٢٥٨ CNY
10 NGN٠٫٠٤٥١٦ CNY
20 NGN٠٫٠٩٠٣١ CNY
50 NGN٠٫٢٢٥٧٩ CNY
100 NGN٠٫٤٥١٥٧ CNY
250 NGN١٫١٢٨٩٣ CNY
500 NGN٢٫٢٥٧٨٧ CNY
1000 NGN٤٫٥١٥٧٣ CNY
2000 NGN٩٫٠٣١٤٦ CNY
5000 NGN٢٢٫٥٧٨٦٥ CNY
10000 NGN٤٥٫١٥٧٣٠ CNY