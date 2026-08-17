الجمهورية التشيكية كوروناس إلى نيراس نيجيري

حوّل CZK إلى NGN بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 66.65 NGN
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى NGN،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى NGN متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى NGN اليوم

CZKNGN
1 CZK66.65 NGN
5 CZK333.24 NGN
10 CZK666.48 NGN
20 CZK1,332.97 NGN
50 CZK3,332.42 NGN
100 CZK6,664.83 NGN
250 CZK16,662.08 NGN
500 CZK33,324.15 NGN
1000 CZK66,648.30 NGN
2000 CZK133,296.60 NGN
5000 CZK333,241.50 NGN
10000 CZK666,483.00 NGN
NGNCZK
1 NGN0.02 CZK
5 NGN0.08 CZK
10 NGN0.15 CZK
20 NGN0.30 CZK
50 NGN0.75 CZK
100 NGN1.50 CZK
250 NGN3.75 CZK
500 NGN7.50 CZK
1000 NGN15.00 CZK
2000 NGN30.01 CZK
5000 NGN75.02 CZK
10000 NGN150.04 CZK

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