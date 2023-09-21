جنيه إسترليني إلى نيراس نيجيري

تحويل GBP إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 gbp
950283 ngn

1.00000 GBP = 950.28300 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:53 UTC
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GBP إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.433781.655230.9573518.2131
1GBP1.1580811.2316102.131.660571.917041.1086921.0939
1USD0.94040.811952182.9251.34831.556540.9002517.1272
1INR0.01134010.00979140.012059110.01625930.01877050.01085620.206538

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / النيرة النيجيرية
1 GBP950.28300 NGN
5 GBP4751.41500 NGN
10 GBP9502.83000 NGN
20 GBP19005.66000 NGN
50 GBP47514.15000 NGN
100 GBP95028.30000 NGN
250 GBP237570.75000 NGN
500 GBP475141.50000 NGN
1000 GBP950283.00000 NGN
2000 GBP1900566.00000 NGN
5000 GBP4751415.00000 NGN
10000 GBP9502830.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه استرليني
1 NGN0.00105 GBP
5 NGN0.00526 GBP
10 NGN0.01052 GBP
20 NGN0.02105 GBP
50 NGN0.05262 GBP
100 NGN0.10523 GBP
250 NGN0.26308 GBP
500 NGN0.52616 GBP
1000 NGN1.05232 GBP
2000 NGN2.10464 GBP
5000 NGN5.26160 GBP
10000 NGN10.52320 GBP