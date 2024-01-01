10 نيراس نيجيري إلى جنيه إسترليني

تحويل NGN إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

10 ngn
0.00 gbp

1.00000 NGN = 0.00049 GBP

Mid-market exchange rate at 04:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562451.084589.85831.470641.663340.95741518.4511
1 GBP1.1678911.26655104.9421.717511.942561.1181621.5484
1 USD0.92210.789546182.85691.356051.533740.8828517.0135
1 INR0.01112860.009529040.01206910.01636620.01851070.01065510.205336

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه استرليني
1 NGN0.00049 GBP
5 NGN0.00244 GBP
10 NGN0.00488 GBP
20 NGN0.00976 GBP
50 NGN0.02440 GBP
100 NGN0.04880 GBP
250 NGN0.12200 GBP
500 NGN0.24401 GBP
1000 NGN0.48802 GBP
2000 NGN0.97604 GBP
5000 NGN2.44009 GBP
10000 NGN4.88019 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / النيرة النيجيرية
1 GBP2049.10000 NGN
5 GBP10245.50000 NGN
10 GBP20491.00000 NGN
20 GBP40982.00000 NGN
50 GBP102455.00000 NGN
100 GBP204910.00000 NGN
250 GBP512275.00000 NGN
500 GBP1024550.00000 NGN
1000 GBP2049100.00000 NGN
2000 GBP4098200.00000 NGN
5000 GBP10245500.00000 NGN
10000 GBP20491000.00000 NGN