5 نيراس نيجيري إلى جنيه إسترليني

تحويل NGN إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

5 ngn
0.00 gbp

1.00000 NGN = 0.00049 GBP

Mid-market exchange rate at 04:39
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562551.084589.89531.470641.663220.9574218.4514
1 GBP1.1678811.26655104.9861.717511.942411.1181521.5487
1 USD0.92210.789546182.8911.356051.533620.8828517.0137
1 INR0.01112410.009525120.01206410.01635940.01850170.01065070.205254

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه استرليني
1 NGN0.00049 GBP
5 NGN0.00244 GBP
10 NGN0.00488 GBP
20 NGN0.00976 GBP
50 NGN0.02440 GBP
100 NGN0.04880 GBP
250 NGN0.12200 GBP
500 NGN0.24399 GBP
1000 NGN0.48799 GBP
2000 NGN0.97597 GBP
5000 NGN2.43993 GBP
10000 NGN4.87986 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / النيرة النيجيرية
1 GBP2049.24000 NGN
5 GBP10246.20000 NGN
10 GBP20492.40000 NGN
20 GBP40984.80000 NGN
50 GBP102462.00000 NGN
100 GBP204924.00000 NGN
250 GBP512310.00000 NGN
500 GBP1024620.00000 NGN
1000 GBP2049240.00000 NGN
2000 GBP4098480.00000 NGN
5000 GBP10246200.00000 NGN
10000 GBP20492400.00000 NGN