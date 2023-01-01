نيراس نيجيري إلى بيزو فلبيني

تحويل NGN إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
73.98 php

1.00000 NGN = 0.07398 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:46 UTC
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NGN إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43681.662740.964518.3634
1GBP1.1529411.22925102.1841.65661.917111.1120121.1726
1USD0.937950.813504183.1271.347651.559580.9046517.224
1INR0.01128340.009786280.012029810.01621190.01876140.01088270.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Philippine Peso
1 NGN0.07398 PHP
5 NGN0.36991 PHP
10 NGN0.73983 PHP
20 NGN1.47966 PHP
50 NGN3.69915 PHP
100 NGN7.39829 PHP
250 NGN18.49573 PHP
500 NGN36.99145 PHP
1000 NGN73.98290 PHP
2000 NGN147.96580 PHP
5000 NGN369.91450 PHP
10000 NGN739.82900 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / النيرة النيجيرية
1 PHP13.51660 NGN
5 PHP67.58300 NGN
10 PHP135.16600 NGN
20 PHP270.33200 NGN
50 PHP675.83000 NGN
100 PHP1351.66000 NGN
250 PHP3379.15000 NGN
500 PHP6758.30000 NGN
1000 PHP13516.60000 NGN
2000 PHP27033.20000 NGN
5000 PHP67583.00000 NGN
10000 PHP135166.00000 NGN